- Я не отдавал никому клуб! Что касается того, больше или меньше времени я уделяю клубу… Когда?то дедушка моего партнёра сказал очень умную вещь, которую я очень хорошо запомнил. Она звучала так: главное — найти работу другому. Тебя работа всегда найдёт. Поэтому ни больше, ни меньше времени это не занимает.
Гинер был владельцем ЦСКА с 2001 по 2020 год. В начале нового десятилетия новым акционером армейского клуба стала государственная компания ВЭБ.РФ. Гинер сохранил за собой управляющий пост в ЦСКА, функционер продолжает отвечать за спортивную составляющую в московской команде. При Гинере ЦСКА шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны и стал первым российским клубом, одержавшим победу в Кубке УЕФА в 2005 году.
Источник: "Матч ТВ"
Гинер: я не отдавал никому ЦСКА! Работа тебя всегда найдет
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что никому не отдавал армейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА