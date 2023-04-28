- Игорь Витальевич круглосуточно работает и делает всё, чтобы у команды был положительный результат. Качество игры у команды хорошее, оно не стало хуже, чем в прошлом году. Хромает реализация, происходят неудачные стечения обстоятельств, влияют внешние факторы.
Прошлый сезон стал для "Крыльев Советов" первым после возвращения в элиту российского футбола. Команда Игоря Осинькина, который работал с клубом и в Первой лиге, заняла восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Сейчас самарцы - 12-е после 24 сыгранных матчей. В активе "Крыльев" 25 набранных очков. Прошлый матч самарцев закончился судейским скандалом. Генеральный директор клуба покинул свой пост в знак протеста против судейства.
Источник: Metaratings
Спортдиректор "Крыльев Советов": Осинькин делает всё, чтобы у команды был положительный результат
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко заявил о доверии главному тренеру команды Игорю Осинькину.
Фото: ФК "Крылья Советов"