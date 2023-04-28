– Честно говоря, не жду от команд хорошей игры. С "Ростовом" все давно ясно. Хоть там недостаточно квалифицированные футболисты, но Валерий Карпин слепил из них команду, которая находится на второй строчке.
А в "Спартаке" играют как во дворе. Защита просто наперечет: Павел Маслов, Алексис Дуарте, Мацей Рыбус, Никита Чернов. Таких футболистов не должно быть не то что в составе красно-белых, а в Высшей лиге. Наверняка и в матче с ростовчанами будут пороть моменты в защите, как это было в прошлой игре. Поэтому хорошей игры от "Спартака" я не жду, – резюмировал Ловчев в интервью RT.
Заключительный поединок субботнего игрового дня между "Спартаком" и "Ростовом" намечен на 19:30 по мск. Матч состоится на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
"Спартак" продолжает борьбу с "Ростовом" за серебряные медали чемпионата России. Дончане опережают красно-белых на одно очко. В случае победы "народная команда" поднимется на текущую вторую строчку в таблице РПЛ.
В предыдущем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле вырвали три очка у "Краснодара" (4:3), дважды уступая по ходу встречи: сначала 0:2, позднее 2:3. "Ростов" увез победу из Екатеринбурга со счетом 3:1.
Ловчев: не жду от команд хорошей игры. С "Ростовом" все давно ясно, а в "Спартаке" играют как во дворе, защита наперечет
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев поделился ожиданиями от центрального матча 25-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"