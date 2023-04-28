– Из-за футбола страдают другие виды спорта. Нельзя запретить пиво только на футбольных аренах, поэтому закон распространяется на все спортсооружения. Но в хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе нет дебилов, говорю открыто, там нормальные болельщики.
Почему им нельзя выпить пива в фойе из пластиковых стаканов? Только потому, что в футболе этот процесс выходит из берегов? – цитирует Иванова "Матч ТВ".
Сергей Борисович Иванов является болельщиком ЦСКА со стажем. Он активно поддерживает футбольный и баскетбольный клубы и был одним из создателей баскетбольной Единой Лиги ВТБ. 70-летний чиновник регулярно посещает домашние матчи "армейцев" по футболу, баскетболу, хоккею.
ПФК ЦСКА в нынешнем сезоне продолжает борьбу за два фронта, претендуя на медали чемпионата страны и завоевание Кубка России. На следующей неделе подопечные Владимира Федотова на своем поле проведут ответную кубковую игру в рамках финала Пути РПЛ против "Урала". Первая встреча в Екатеринбурге завершилась обменом голами - 1:1. Проигравшая команда все равно сохранит шансы на трофей.
В таблице чемпионата России "армейцы" располагаются на четвертом месте, отставая от идущего третьим "Спартака" на 3 очка. В субботу ЦСКА в Грозном встретится с "Ахматом" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. В центральном матче тура "Спартак" в субботу вечером на стадионе "Открытие Банк Арена" примет "Ростов".
Иванов: из-за футбола страдают другие виды спорта. В хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе нет дебилов
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов объяснил запрет пива на аренах.
Фото: Globall Look Press