- Разобрали момент. Мир, дружба, все нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет.
Скопинцев после матча заявил, что Шунин извинился перед ним, отметив, что был не прав. "Динамо" в своих социальных сетях также опубликовало фото с футболистами, заявив, что конфликт был исчерпан. Во время матча Шунин рукой ударил Скопинцева по лицу, отталкивая защитника от себя в штрафной площади "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Шунин - о конфликте со Скопинцевым: мир, дружба, все нормально. Пожали друг другу руки. Обид нет
Голкипер "Динамо" Антон Шунин прокомментировал конфликт с защитником Дмитрием Скопинцевым в матче с "Факелом" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"