- У Карраскаля вполне рабочее состояние. Возникают порой натяжения, но у нас в команде нет недомолвок, сложные ситуации стараемся не носить в себе, а быстро разрешить. Только от игрока зависит, в какую сторону всё двинется дальше.
Карраскаль стал играть гораздо меньше после зимней паузы в РПЛ. Колумбийский полузащитник уступил место в основном составе ЦСКА нескольким российским футболистам. Всего Карраскаль сыграл за армейцев 29 матчей в текущем сезоне, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны турецкого "Бешикташа" и испанской "Севильи".
Источник: "Матч ТВ"
Федотов - о Карраскале: в ЦСКА нет недомолвок. Только от игрока зависит, в какую сторону всё двинется дальше
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: ПФК ЦСКА