Федотов - о Карраскале: в ЦСКА нет недомолвок. Только от игрока зависит, в какую сторону всё двинется дальше

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ЗенитНе начат
П1 4.7X 3.65П2 1.77
Ахмат
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.75X 3.4П2 2.02
Краснодар
19:00
УралНе начат
П1 1.82X 3.7П2 4.2
Спартак
19:30
РостовНе начат
П1 1.66X 4.1П2 4.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
15:00
ШинникНе начат
П1 2.4X 3.25П2 2.85
Енисей
15:00
РодинаНе начат
Кубань
16:00
АкронНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.45
Волга Ул
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.7X 3.7П2 4.55
КАМАЗ
17:00
ВолгарьНе начат
П1 2.7X 2.95П2 2.75
Нефтехимик
17:30
БалтикаНе начат
П1 3.9X 3.1П2 2
Рубин
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.39X 4.4П2 7.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
14:30
Вест ХэмНе начат
П1 2.64X 3.1П2 3.05
Брентфорд
17:00
НоттингемНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.3
Брайтон
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.46X 4.75П2 7.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
17:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 4.55X 3.55П2 1.91
Реал
19:30
АльмерияНе начат
П1 1.15X 9.45П2 17
Барселона
22:00
БетисНе начат
П1 1.4X 5.2П2 8.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
16:00
СалернитанаНе начат
П1 1.23X 6.7П2 14
Рома
19:00
МиланНе начат
П1 2.83X 3П2 2.95
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.38

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.57X 3.4П2 2.92
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
П1 1.76X 4.2П2 4.55
Айнтрахт
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.58X 4.6П2 5.7
Унион
16:30
БайерНе начат
П1 2.96X 3.35П2 2.57
РБ Лейпциг
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.39X 5.45П2 8.15
Шальке-04
19:30
ВердерНе начат
П1 2.42X 3.6П2 2.99

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
18:00
АяччоНе начат
П1 1.22X 6.8П2 15

Кубок Франции

Новости
Нант
22:00
ТулузаНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.6
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Федотов - о Карраскале: в ЦСКА нет недомолвок. Только от игрока зависит, в какую сторону всё двинется дальше

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о состоянии полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: ПФК ЦСКА
- У Карраскаля вполне рабочее состояние. Возникают порой натяжения, но у нас в команде нет недомолвок, сложные ситуации стараемся не носить в себе, а быстро разрешить. Только от игрока зависит, в какую сторону всё двинется дальше.

Карраскаль стал играть гораздо меньше после зимней паузы в РПЛ. Колумбийский полузащитник уступил место в основном составе ЦСКА нескольким российским футболистам. Всего Карраскаль сыграл за армейцев 29 матчей в текущем сезоне, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны турецкого "Бешикташа" и испанской "Севильи".

Источник: "Матч ТВ"


Федотов ЦСКА Карраскаль
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