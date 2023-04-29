- Сложно сказать, но такой поступок Шунина не приветствуется. Можно выговаривать своему игроку, подсказывать, но руками нельзя трогать, тем более своего партнера.
После матча оба футболиста заявили, что конфликт исчерпан, и они не держат друг на друга обид. Капитан "Динамо" Даниил Фомин, который на поле смог уладить нарастающий конфликт, оправдал случившееся зашкаливающими эмоциями. Главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович заявил, что Шунину и Скопинцеву было тяжело принять поражение.
Источник: "РБ Спорт"
Кобелев: поступок Шунина не приветствуется. Нельзя трогать руками своего партнера
Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что поступок вратаря Антона Шунина в матче с "Факелом" (0:2) не приветствуется.
Фото: Sport24