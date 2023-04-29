- Конечно, Промес — важный элемент атаки. Но не настолько, чтобы считать его потерю главной причиной поражения в матче с клубом ФНЛ. Что касается значимости Промеса для "Спартака", то она не настолько велика, чтобы говорить о зависимости. Тем более, отдавая должное мастерству Квинси, замечу, что, к сожалению, он не всегда стабилен. Хотя на право считаться одним из лидеров красно-белых уже наиграл.
Промес вернулся в "Спартак" в 2021 году. Московский клуб заплатил за 31-летнего нидерландского нападающего 8,5 миллионов евро. Без Промеса в составе "Спартак" проиграл тольяттинскому "Акрону" (1:2) в матче Пути регионов Кубка России и вылетел из розыгрыша турнира. В РПЛ нидерландец идет вторым в гонке бомбардиров с 17 забитыми мячами. Промес отстает от бразильского форварда "Зенита" Малкома на один гол. Всего в 31 матче текущего сезона Промес забил 22 гола и сделал девять результативных передач.
Источник: "Спорт-экспресс"
Романцев: значимость Промеса для "Спартака" не настолько велика, чтобы говорить о зависимости
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что нападающий Квинси Промес не вызывает зависимость у команды.
Фото: ФК "Спартак"