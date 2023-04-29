Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
1 - 5 1 5
ЗенитЗавершен
Ахмат
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.45X 3.6П2 2.09
Краснодар
19:00
УралНе начат
П1 1.82X 3.7П2 4.2
Спартак
19:30
РостовНе начат
П1 1.68X 4.1П2 4.7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Велес
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
Кубань
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
П1 3.3X 2.85П2 2.42
Волга Ул
0 - 0 0 0
Краснодар-21 тайм
П1 1.89X 3.3П2 4.25
КАМАЗ
17:00
ВолгарьНе начат
П1 2.6X 3П2 2.85
Нефтехимик
17:30
БалтикаНе начат
П1 3.9X 3П2 2.05
Рубин
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.38X 4.55П2 7.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
4 - 3 4 3
Вест Хэм2 тайм
П1 1.18X 5.75П2 43
Брентфорд
17:00
НоттингемНе начат
П1 1.7X 3.95П2 5.4
Брайтон
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.59X 4.3П2 6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
17:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 4.2X 3.55П2 1.98
Реал
19:30
АльмерияНе начат
П1 1.15X 9.45П2 17
Барселона
22:00
БетисНе начат
П1 1.41X 5.2П2 8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:00
МиланНе начат
П1 2.75X 2.95П2 3.1
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 3.3X 3.25П2 2.41

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.39X 5.5П2 7.9
Кельн
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.45X 3.45П2 2.92
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Айнтрахт
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.57X 4.45П2 5.5
Унион
16:30
БайерНе начат
П1 2.96X 3.3П2 2.54
Шальке-04
19:30
ВердерНе начат
П1 2.46X 3.65П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
18:00
АяччоНе начат
П1 1.22X 6.8П2 15

Кубок Франции

Новости
Нант
22:00
ТулузаНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.6
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Миронов: с легионерами нет сплоченного коллектива, держатся обособленно. В "Ростове" каждый бьется за своего товарища

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов ответил на вопрос о секретах успеха команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"
- Во-первых, тренер. Меня раньше в команде не было, но многие ребята, кто тут был, говорят, что как только пришел Валерий Георгиевич - команда сразу поднялась в середину таблицы, заиграла по-другому. И не просто так мы сейчас идем на втором месте. Во-вторых, здесь прекрасный коллектив. Все-таки с легионерами нет такого сплоченного коллектива, они всегда держатся немного обособленно, а у нас сейчас каждый бьется за своего товарища, - передает слова Миронова "РБ Спорт".

"Ростов" проводит один из самых успешных сезонов в своей истории, установив новый клубный рекорд по набранным очкам на дистанции стартовых 24 туров - 49 очков. Команда главного тренера Валерия Карпина занимает вторую строчку турнирной таблицы, опережая на 1 очко "Спартак" и на 4 очка ЦСКА, отставание от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 9 очков. В заявке желто-синих есть только один легионер из дальнего зарубежья - 21-летний македонский нападающий Давид Тошевски, выступающий за молодежную команду.

Матч за 7 очков в гонке за медали. «Спартак» и «Ростов» сойдутся лицом к лицу в лучшем сезоне Карпина в карьере


Ростов Миронов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Ахметов - об отказе сборной России от участия в азиатском Кубке CAFA: лучше отдохнуть, играть в жару не каждый захочет
Билялетдинов: "Ростов" - команда без слабых мест. Не уверен, что "Спартак" выиграет, даже играя дома
Малком забил 22 гола в чемпионате и отстает на 3 мяча от бомбардирского рекорда Веретенникова 2
Покер Малкома помог "Зениту" разгромить в большинстве "Крылья Советов" 22
Мостовой: иностранец в "Динамо" отработает года два и уедет. Удивительно, что никто не рассматривает Колыванова
Заболотный, Обляков и Медина - в основе ЦСКА на матчи с "Ахматом", Чалов и Карраскаль в запасе 1
"Зенит" выигрывает со счетом 2:1 при пенальти в ворота "Крыльев Советов" и удалении в их составе 5
Балахнин: не стал бы отдавать большое предпочтение "Спартаку" перед "Ростовом"
Малком забил с пенальти свой 19-й гол в сезоне, "Зенит" сравнял счет 3
"Крылья Советов" забили быстрый гол в ворота "Зенита"
Широков: "Ростов" может создать проблемы "Спартаку", сейчас это может любая команда. Либо они сами их себе создают
Миронов: с легионерами нет сплоченного коллектива, держатся обособленно. В "Ростове" каждый бьется за своего товарища
Исполнительный директор "Зенита": мы уверены, что Малком и Вендел останутся. Скупки половины РПЛ не будет точно 10
Осинькин: "Зенит" - фаворит с любой командой, но "Крыльям Советов" очень нужны очки
Свинов: не скажу, что по игре "Спартак" кому-то проигрывает. У всех команд бывает спад