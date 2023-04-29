- Во-первых, тренер. Меня раньше в команде не было, но многие ребята, кто тут был, говорят, что как только пришел Валерий Георгиевич - команда сразу поднялась в середину таблицы, заиграла по-другому. И не просто так мы сейчас идем на втором месте. Во-вторых, здесь прекрасный коллектив. Все-таки с легионерами нет такого сплоченного коллектива, они всегда держатся немного обособленно, а у нас сейчас каждый бьется за своего товарища, - передает слова Миронова "РБ Спорт".
"Ростов" проводит один из самых успешных сезонов в своей истории, установив новый клубный рекорд по набранным очкам на дистанции стартовых 24 туров - 49 очков. Команда главного тренера Валерия Карпина занимает вторую строчку турнирной таблицы, опережая на 1 очко "Спартак" и на 4 очка ЦСКА, отставание от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 9 очков. В заявке желто-синих есть только один легионер из дальнего зарубежья - 21-летний македонский нападающий Давид Тошевски, выступающий за молодежную команду.
Матч за 7 очков в гонке за медали. «Спартак» и «Ростов» сойдутся лицом к лицу в лучшем сезоне Карпина в карьере
Миронов: с легионерами нет сплоченного коллектива, держатся обособленно. В "Ростове" каждый бьется за своего товарища
Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов ответил на вопрос о секретах успеха команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"