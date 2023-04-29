- Мне кажется, надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с "Зенитом" было тяжело играть, а если еще на одного игрока меньше, сами понимаете… Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать.
"Крылья Советов" потерпели в Самаре крупное поражение в матче 25-го тура РПЛ со счетом 1:5 от "Зенита". Самарцы остались в меньшинстве на 41-й минуте первого тайма после того, как защитник хозяев Гленн Бейл был удален за вторую желтую карточку. Таким образом самарский коллектив с 25 очками в 25 турах остался на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей команду отделяет на данный момент три очка.
Источник: Metaratings.ru
Писарский - о разгромном поражении от "Зенита": это наше испытание, которое мы должны пройти
Форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился мыслями после разгрома от "Зенита" (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.
Фото: Чемпионат.com