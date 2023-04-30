"Результатом недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили гол в самой концовке встречи. Недовольство судейством? Не буду это комментировать. Все люди, и все могут допускать ошибки", - приводит слова Тугарева "Чемпионат".
"Ростов" упустил три очка на последних секундах встречи 25-го тура чемпионата России. После розыгрыша углового отличился центрфорвард "Спартака" Александр Соболев, сравняв таким образом счет (1:1). Тем не менее ростовский коллектив сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на третьем месте "Спартака" за 5 туров до конца чемпионата все также составляет одно очко.
Нападающий "Ростова" Тугарев - о судействе в игре против "Спартака": все люди, все могут допускать ошибки
Форвард "Ростова" Роман Тугарев прокомментировал упущенную на последних секундах победу над "Спартаком" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги (1:1).
Фото: ФК "Ростов"