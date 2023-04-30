Как сообщает источник, центральный защитник столичного "Локомотива" Лукас Фассон вернулся к тренировкам с общей группой после разрыва крестообразной связки колена. 21-летний бразилец готовится с командой к предстоящим матчам чемпионата.
Фассон перебрался в стан "железнодорожников" из бразильского клуба "Атлетико Паранаэнсе" в июле прошлого года. Он получил тяжелую травму уже во втором туре РПЛ против "Ростова" (2:2) и с тех пор проходил лечение.
Сегодня, 30 апреля, "Локомотив" сыграет на "РЖД Арене" с "Химками". Начало матча 25-го тура чемпионата России назначено на 19:00 по Москве.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Фассон после травмы вернулся в общую группу "Локомотива"
Бразильский защитник "Локомотива" Лукас Фассон вернулся к тренировкам в общую группу после разрыва крестообразной связки.
Фото: ФК "Локомотив"