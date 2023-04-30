- За счёт чего "Локо" удалось прибавить во второй части сезона? Хорошие сборы и подписали хороших футболистов. В первую очередь — хорошо провели сборы. Тренерский штаб дал уверенность футболистам, - приводит комментарий Баринова "Чемпионат".
"Локомотив" дома легко расправился с "Химками" Андрея Талалаева, отправив в их ворота пять мячей (5:1). Эта 6-я победа столичного коллектива в 8 поединках весенней части национального первенства. Примечательно, что "Локомотив" вошел во вторую часть сезона с новым наставником, команду возглавил Михаил Галактионов. Также зимой железнодорожники обновили состав, подписав качественных футболистов. Главными приобретениями "Локомотива" стали Артем Дзюба (8+4 в 10 играх), Сергей Пиняев (1 гол в 9 встречах) и Максим Глушенков (4+2 в 11 матчах). После 25 туров "Локомотив" располагается на 10-й позиции. Следующий соперник москвичей - "Сочи".
Баринов: за счёт чего "Локомотив" прибавил? Тренерский штаб дал уверенность футболистам
Российский футболист "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о том, за счет чего железнодорожники улучшили свою игру и результаты.
Фото: "Чемпионат"