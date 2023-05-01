- О рекордах, естественно, совсем не думаю. Единственное, чего мне хочется. — это просто забивать голы и помогать ими "Зениту" завоевывать титулы. Но раз уж вы мне рассказали об этом и раз уж я так близко подобрался к этому историческому достижению, что ж, попробуем его перекрыть и войти в историю. Нечего говорить — хочется оставить свой след в истории российского футбола.
Малком отметился голевым покером в матче 25-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (5:1). Эти забитые мячи позволили бразильскому нападающему "Зенита" достичь отметки в 22 гола за сезон чемпионата России. Малком приблизился к рекорду Олега Веретенникова по количеству забитых мячей за один сезон в РПЛ. Российский форвард забил 25 мячей. У Малкома есть пять матчей до конца текущего сезона, чтобы попытаться перекрыть достижение Веретенникова. Рекорд РПЛ по голам сезон из 44 матчей принадлежит экс-форварду ЦСКА Сейду Думбия (28).
Источник: "Матч ТВ"
Малком: хочется оставить свой след в истории российского футбола. Попробую побить рекорд Веретенникова
Нападающий "Зенита" Малком заявил, что хотел бы оставить свой след в истории российского футбола.
Фото: ФК "Зенит"