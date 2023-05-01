– Меня тогда не так поняли. Я смотрю игры выборочно: не хватает физически на просмотр всех команд. Зачем мне смотреть все подряд? Смотрю только интересные игры.
Не могу как Ловчев, которому делать нечего, смотреть все и не хочу смотреть на команды в РПЛ, которые играют откровенно плохо, – цитирует Романцева Sport24.
Недавно в интервью Олег Романцев признался, что ему надоел футбол. По этой причине 69-летний специалист не следит пристально за чемпионатом России. Олег Иванович отдал десятилетия "Спартаку", который много раз приводил в качестве главного тренера к золотым медалям национального первенства, а также победам в Кубке страны.
В настоящее время "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона красно-белые замыкают тройку сильнейших команд чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Ростов", в свою очередь, на одно очко опережает "Спартак".
Романцев – о том, что ему приелся футбол: не могу как Ловчев, которому делать нечего, смотреть все
Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев пояснил свои слова о том, что ему приелся футбол.
Фото: ФК "Спартак"