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Романцев – о том, что ему приелся футбол: не могу как Ловчев, которому делать нечего, смотреть все

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Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев пояснил свои слова о том, что ему приелся футбол.
Фото: ФК "Спартак"
– Меня тогда не так поняли. Я смотрю игры выборочно: не хватает физически на просмотр всех команд. Зачем мне смотреть все подряд? Смотрю только интересные игры.

Не могу как Ловчев, которому делать нечего, смотреть все и не хочу смотреть на команды в РПЛ, которые играют откровенно плохо, – цитирует Романцева Sport24.

Недавно в интервью Олег Романцев признался, что ему надоел футбол. По этой причине 69-летний специалист не следит пристально за чемпионатом России. Олег Иванович отдал десятилетия "Спартаку", который много раз приводил в качестве главного тренера к золотым медалям национального первенства, а также победам в Кубке страны.

В настоящее время "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона красно-белые замыкают тройку сильнейших команд чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Ростов", в свою очередь, на одно очко опережает "Спартак".


Спартак Романцев
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