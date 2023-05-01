– То, что Дзюба в РПЛ весной забивает восемь голов в восьми матчах, говорит об уровне нашего чемпионата, который уже намного ниже среднего. В Россию можно вернуться всегда! Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся в РПЛ – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, перешел обратно в "Спартак" – лучший. Вот он, уровень РПЛ!
Певуны и сказочники с "Дома-2" будут рассказывать, что у нас все хорошо, великолепный европейский чемпионат, а на деле – ничто. То же самое и про Дзюбу: забил бы он в Турции восемь голов в восьми играх – нет вопросов. А так, все равно, Артем – молодец. После такого застоя все равно забивает и отдает даже у нас в России, – приводит слова Канчельскиса Sport24.
"Локомотив" мощно провел весенний игровой отрезок. Наряду с "Зенитом" и ЦСКА, "железнодорожники" входят в топ-3 лучших команд по количеству набранных очков в чемпионате России в марте и апреле. Новичок красно-зеленых Артем Дзюба представляет основную ударную силу московского клуба в 2023 году.
В феврале нападающий заключил контракт с "Локомотивом" до конца нынешнего сезона. В восьми турах РПЛ Дзюба наколотил уже восемь голов при четырех ассистах. 34-летний форвард на пару с вингером "Зенита" Малкомом возглавляют рейтинг самых результативных футболистов весны - у обоих по 12 очков по системе "гол+пас".
Канчельскис: Дзюба и Промес ничего не показали в Европе, вернулись в Россию – лучшие. Вон он, уровень РПЛ!
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на результативный футбол в исполнении нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы на весеннем отрезке сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"