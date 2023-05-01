- Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча — это большое событие. Очень приятно, что всё это получилось. Поздравляю всех! Что привлекает столько болельщиков помимо отсутствия Fan ID? Надпись "Спартака" Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает "Спартак". Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты, - приводит мнение Титова "Чемпионат".
Сегодняшний ретро-поединок между "Спартаком" из сталинградским "Динамо" закончился победой красно-белого коллектива. Точными ударами отметились Павлюченко и Самедов. Ветераны столичного "Спартака" провели уже третий товарищеский поединок. Ранее москвичи дважды встречались с легендами "Зенита" из Санкт-Петербурга. Минувшим летом петербуржцы обыграли москвичей со счетом 2:0. Отличились Широков и Кержаков. Поединок проходил на легендарном стадионе "Петровский". Ответная встреча прошла в сентябре 2022 года на "Открытие Арене". В этом матче триумф праздновали уже спартаковцы. Счет отрыл хавбек невского клуба Денисов. Но "Спартаку" удалось перевернуть игру благодаря голам Павлюченко и Ширко. Егор Титов провел в футболке "Спартака" 444 игры, в которых сумел забить 105 голов и оформить 85 ассистов.
Титов: кассу ретро-матчам делает "Спартак". Здесь собраны великие футболисты
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился мнением по поводу посещаемости ретро-матчей.
Фото: "Чемпионат"