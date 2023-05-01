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Газзаев - о поражении в ретро-матче: "Спартаку" все время помогают

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Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев, возглавлявший Динамо, поделился своими соображениями по поводу сегодняшнего поражения в ретро-матче против "Спартака "(0:2).
Фото: РИА Новости
- Была очень хорошая игра, я доволен игроками. Несмотря на то, что им всем под 50–60 лет, они продемонстрировали очень хорошую игру. Ну, а у молодой команды "Спартак" все впереди. Пожелаем им удачи. Ну, а я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило. Я думаю, если бы судья еще... Все?таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья... Ну, "Спартаку" все время помогают (смеется), - приводит мнение Газзаева "Матч ТВ".

68-летний российский специалист Валерий Газзаев был наставником сталинградского "Динамо" в товарищеском поединке против "Спартака". Коллективу Газзаева не удалось справиться с натиском атак красно-белых. По итогам 60 минут игры (два тайма по 30 минут) на табло "Волгоград Арены" горели 2:0 в пользу дружины Романцева. Газзаев известен российским болельщикам по работе с "Аланией" и ЦСКА. У руля московского коллектива Валерий провел 212 поединков, в которых сумел одержать 119 побед. Также в активе тренера 51 ничья и 42 поражения. Под руководством специалиста армейцы пополнили свою копилку трофеев, выиграв 3 чемпионских титула, 4 Кубка России, в также Кубок УЕФА в 2005 году. Также Газзаев два раза поднимал над головой Суперкубок России. Последним место работы Валерия была "Алания" в 2013 году.


Газзаев Спартак
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