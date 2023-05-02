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Канчельскис: игра Дзюбы и Промеса в РПЛ показывает слабый уровень нашего футбола

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис категорично высказался об уровне РПЛ, упомянув форвардов "Спартака" и "Локомотива" Квинси Промеса и Артема Дзюбу.
Фото: Sport24
- Мы уже говорили — Дзюба в Россию всегда может вернуться. В Европе у него не получилось, а в России играет. Это говорит о нашем слабом уровне футбола. Промес тоже поехал в Европу играть, а вернулся в Россию и лучший в "Спартаке" сейчас.

Дзюба отметился коротким пребыванием в турецком чемпионате. Нападающий сыграл пять матчей за "Адана Демирспор", отметившись одним забитым мячом в одной из первых игр за клуб. Постепенно Дзюба перестал появляться в составе команды и расторг контракт с "Аданой" в ноябре прошлого года. Вернувшись в Россию, Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" и забил восемь голов и восьми матчах РПЛ.

Источник: "Чемпионат"


Канчельскис Дзюба Промес Спартак Локомотив
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