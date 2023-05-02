– Чемпионский коридор для "Зенита"? Это не Лига Чемпионов же, а чемпионат России. Поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ.
Если "Зенит" выиграл бы Кубок России, "Спартак" обязан был бы сделать для них чемпионский коридор – даже не обсуждается, ведь это нормальное явление. Что в этом плохого? Ну, "Спартак" и "Зенит" – что такого? Ничего плохого, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что "Спартак" не согласится организовать чемпионский коридор для сине-бело-голубых в случае досрочного чемпионства из-за якобы неуважительного отношения между командами.
7 мая "Зенит" на домашнем стадионе "Газпром Арена" примет "Спартак" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Отметим, что по итогам этого матча команда Сергея Семака может досрочно оформить свой пятый подряд чемпионский титул.
Это произойдет в том случае, если "Ростов" накануне потеряет очки с "Факелом" в родных стенах. Тогда собственная домашняя победа "Зенита" над "Спартаком" принесет сине-бело-голубым золотые медали за четыре тура до конца сезона.
Канчельскис – о чемпионском коридоре для "Зенита": будет клоунадой, если так поступать в РПЛ. Это не Лига Чемпионов же
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на заявление Властимила Петржелы про то, что "Спартак" не согласится организовать чемпионский коридор "Зениту".
Фото: "Матч ТВ"