– У Кости есть цель уехать именно в хороший чемпионат. У любого хоккеиста есть желание поиграть в НХЛ, у баскетболиста – в НБА. Но надо понимать, что Костя не поедет играть в чемпионат Мальты или Шотландии. Только топ-5 чемпионатов Европы, причем не статистом, а желанным игроком. Хочется уйти в серьезный клуб и играть там хорошо, чтобы не сравнивали, например, с Мудриком, за которого заплатили 100 миллионов, а он смешно выглядит, – приводит слова Сафонова "Матч ТВ".
20-летний Константин Тюкавин проводит хороший сезон в составе "Динамо". Уроженец Котласа провел 33 матча за бело-голубых в нынешней кампании, забив в них девять мячей и сделав шесть голевых пасов. В апреле команда Славиша Йокановича угодила в черную полосу. Москвичи выиграли только две из последних семи встреч в чемпионате и Кубке России.
В последнем туре бело-голубые сенсационно уступили в родных стенах "Факелу" со счетом 0:2 в игре, приуроченной к празднованию 100-летия клуба. В связи с неудовлетворительными результатами над сербским тренером нависла угроза увольнения.
Агент Сафонов: Тюкавин не поедет играть в чемпионат Мальты или Шотландии. Хочется, чтобы не сравнивали с Мудриком
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, признался в желании своего клиента попробовать силы в одном из европейских топ-чемпионатов.
Фото: ФК "Динамо"