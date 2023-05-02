Как утверждает источник, 30-летнего футболиста сборной России в своем составе очень хочет видеть лично экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов, возглавляющий "фради". Действующий контракт между "Зенитом" и Кузяевым истекает этим летом, и сторонам никак не удается прийти к компромиссу относительно продления сотрудничества.
Сам полузащитник не скрывает, что ожидает выгодных предложений от европейских клубов. Если таковых вариантов не поступит, он примет новое предложение от сине-бело-голубых. Ранее "Фатих Карагюмрюк" подтвердил желание видеть Кузяева в своих рядах, где он может стать партнером по команде своего экс-одноклубника по "Зениту" Магомеда Оздоева.
В 30 матчах в составе действующих чемпионов России нынешнего сезона Кузяев отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Ференцварош" интересуется полузащитником "Зенита" Кузяевым
Действующий чемпион Венгрии "Ференцварош" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву.
Фото: ФК "Зенит"