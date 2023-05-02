– Конечно, "Краснодар" – фаворит этой встречи. Они должны играть с позиции силы. Есть огромная разница между клубами: сравните бюджеты, составы. Но тем не менее, это не мешает "Акрону" показывать неплохой футбол.
Думаю, они побеждают за счет организации игры, эмоций, но мастерство-то должно быть за командой РПЛ. На бумаге "Краснодар" – фаворит, но в футболе может быть все что угодно. "Акрон" уже показал, что умеет играть на равных с большими клубами, – цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Финал Пути регионов Кубка России между "Краснодаром" и "Акроном" состоится в среду, 3 мая. Стартовый свисток рефери из Азова Артем Чистяков подаст в 19:30 по московскому времени. Победитель продолжит борьбу за трофей, проигравший выбывает из турнира.
В предыдущем раунде "Краснодар" едва не упустил победу над "Крыльями Советов". Команда Владимира Ивича вела с преимуществом в два гола, но позволила волжанам сравнять счет на последних минутах - 2:2. В серии пенальти "быки" праздновали успех (3:0). Футболисты "Крыльев" не реализовали ни одного 11-метрового удара.
Середняк Первой лиги "Акрон" уже выбил из турнира 4 московских команды. В полуфинале Пути регионов жертвой команды Евгения Калешина стал "Спартак" (2:1).
Колосков: на бумаге "Краснодар" – фаворит, но "Акрон" уже показал, что умеет играть на равных с большими клубами
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы "Акрона" на победу в финале Пути регионов Кубка России над "Краснодаром".
Фото: ФК "Акрон"