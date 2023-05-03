Вратарь "Акрона" Волков: любой профессиональный футболист хочет поиграть за топ-клуб РПЛ

Голкипер "Акрона" Сергей Волков рассказал, что хотел бы попробовать себя в топ-клубе РПЛ.

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27-летний российский вратарь Сергей Волков защищает цвета "Акрона" с июля 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. В 34 матчах этого сезона за тольяттинцев во всех турнирах на счету голкипера 33 пропущенных мяча. Также Волков 15 раз оставил свои ворота "сухими".



"Акрон" после 29 туров занимает 13 место в турнирной таблице Первой лиги. Тольяттинский клуб преподнес сюрприз в текущем розыгрыше Кубка России. Сегодня, 3 мая, "Акрон" на выезде сыграет в финале первого этапа Пути регионов против "Краснодара".



Источник: - Как отреагирую, если завтра предложит контракт " Зенит " или ЦСКА ? Завтра предложат - завтра и поговорим. Сейчас я игрок "Акрона" и рад, что играю за эту команду. Конечно, любой профессиональный спортсмен хочет поиграть за топ-клуб РПЛ, но на данный момент предложений нет, поэтому я даже не задумываюсь об этом. Есть контракт с "Акроном", и мне здесь нравится.27-летний российский вратарь Сергей Волков защищает цвета "Акрона" с июля 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. В 34 матчах этого сезона за тольяттинцев во всех турнирах на счету голкипера 33 пропущенных мяча. Также Волков 15 раз оставил свои ворота "сухими"."Акрон" после 29 туров занимает 13 место в турнирной таблице Первой лиги. Тольяттинский клуб преподнес сюрприз в текущем розыгрыше Кубка России. Сегодня, 3 мая, "Акрон" на выезде сыграет в финале первого этапа Пути регионов против "Краснодара".Источник: "Известия"