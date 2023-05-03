– Что бы в "Спартаке" нашего времени сделали с Дуарте за то, что перестал бежать в эпизоде со вторым голом "Краснодара"? Думаю, он больше не играл бы. Он долго показывал, кто кого там должен встречать, но добежать он должен был. Что бы с ним сделал Олег Романцев?
Дуарте бы никогда больше не играл.
Мне кажется, для Дуарте это был бы последний матч. У нас были разные персонажи в команде, которые на тренировках пытались пару раз пробрасывать мяч между ног. Пара тренировок – и их никогда не было. Нужна адекватность на поле. Человек взял и бросил бежать… – приводит слова Ширко "РБ Спорт".
Защитник "Спартака" Алексис Дуарте допустил потерю мяча на своем поле в домашней встрече с "Краснодаром", но решил не возвращаться на свою половину поля. Эта оплошность привела к второму голу в ворота "Спартака". Несмотря на то, что красно-белые дважды по ходу матча находились в роли отыгрывающихся, им удалось вырвать волевую победу со счетом 4:3. Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не стал усаживать 22-летнего парагвайца в запас и выставил в стартовом составе на следующую игру с "Ростовом". Легионер надежно провел игру и даже был включен в символическую сборную по версии WhoScored.
Ширко – об ошибке Дуарте в матче с "Краснодаром": в "Спартаке" нашего времени он после такого больше не играл бы
Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал результативную ошибку парагвайского защитника Алексиса Дуарте в домашнем матче с "Краснодаром" (4:3) в матче 23-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"