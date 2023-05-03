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Тихонов – о возвращении к тренерской деятельности: я не располагаю агентом. Важно, чтобы кто?то лоббировал, продвигал

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Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов заявил о желании вернуться к тренерской работе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Когда вернусь на пост тренера? Хочется и мне вернуться. Надо иметь агентов, но я не располагаю агентом. Важно, чтобы тебя кто?то лоббировал, продвигал, – приводит слова Тихонова "РБ Спорт".

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов не работает тренером с 2021 года. Последней командой, которой руководил 52-летний специалист, была казахстанская "Астана". До этого Тихонов занимал пост наставника самарских "Крыльев Советов" и красноярского "Енисея". Ранее он также входил в тренерские штабы "Спартака" и "Краснодара".


Спартак Тихонов
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