- Посмотрели момент — второй пенальти тоже был, непонятно, почему не назначили. Может, они думают, что многовато ставить два пенальти хозяевам, но там же был фол. Смотрим, сколько сейчас "дельфинов" появилось, а на наших игроках за чистый удар по ноге не ставят пенальти. В остальных эпизодах Сергей судил хорошо, никаких претензий, - приводит мнение Иванова "Матч ТВ".
Сегодня "Урал" Виктора Гончаренко выбыл из Пути РПЛ в нижнюю сетку, дома проиграв ЦСКА. Счет был открыт в самой концовке первой половины игры. Свою фамилию в протокол записал парагвайский полузащитник Хесус Медина. Екатеринбуржцам удалось сравнять счет уже во вторые 45 минут. Ростовчанин Сергей Иванов, судивший поединок, наказал армейцев 11-метровым за фол Игоря Дивеева на Рае Влуте. Сам же и пострадавший уверенно реализовал свою попытку. Но дружине Федотова все же удалось вырвать победу благодаря точному удару вышедшего на замену Федора Чалова. Отметим, что в концовке матча произошел спорный эпизод в штрафной ЦСКА. Дивеев снова столкнулся с Влутом. Но на этот раз арбитр и ВАР проигнорировали эпизод и продолжили игру.
Григорий Иванов - о судействе в матче с ЦСКА: может, они думают, что многовато ставить два пенальти хозяевам
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о судействе в кубковом поединке против ЦСКА (1:2).
Фото: РИА Новости