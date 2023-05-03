- Галактионов — отличный тренер. Наши результаты — тому подтверждение. Когда он пришел, наше видение футбола поменялось. Это дает свои плоды, - приводит мнение Камано Sport24.
Российский специалист Михаил Галактионов был утвержден наставником Локомотива в середине ноября 2022 года. Тренер провел у руля московского коллектива 13 игр, в которых сумел одержать 7 побед. Также в активе Михаила 1 ничья и 5 поражений. Весной Локомотив выступает очень успешно. В 8 весенних туров национального первенства железнодорожники одержали 6 побед. Это позволило им подняться с 14-й позиции на 10-ю. В 26 туре москвичи на своей домашней арене встретятся с Сочи. Вингер Франсуа Камано в этом сезоне провел за Локомотив 33 игры, в которых забил 6 голов и оформил 3 голевых паса.
Камано: Галактионов — отличный тренер. Когда он пришел, наше видение футбола поменялось
Гвинейский футболист "Локомотива" Франсуа Камано высказался по поводу тренера команды Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"