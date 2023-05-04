- Касьерра сейчас, по большому счету, ни о чем. Мы говорим о том, что иностранцы должны быть такими, как Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Промес, Мозес. Они украшают наш чемпионат. Дзюба в "Зените", безусловно, потянул бы. У него запредельная мотивация — доказать всем, что он футболист.
Кассьерра перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Сочи". За пять туров до конца чемпионата на счету колумбийского нападающего, бывшего одним из лучших бомбардиров лиги в прошлом сезоне, лишь один забитый мяч за сине-бело-голубых. Дзюба покинул "Зенит" незадолго до прихода Кассьерры. Российский форвард присоединился к "Локомотиву" прошедшей зимой и забил восемь голов в восьми матчах РПЛ за железнодорожников. Контракт Дзюбы с московской командой истекает в июне этого года.
Источник: "РБ Спорт"
Тихонов: Дзюба в "Зените" потянул бы. У него запредельная мотивация - доказать всем, что он футболист
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что нападающий "Локомотива" Артем Дзюба потянул бы игру за "Зенит".
Фото: "Чемпионат"