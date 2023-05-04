- Я уважаю всех коллег и не позволю себе высказывания по типу: "Я сильнее кого-то". Также не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее Пятибратова. Это не проверено. Никто не знает кухню изнутри — состояние игроков, их моральные и физические трудности.
Проработавший два с половиной года в "Факеле" Пятибратов был уволен после победы в Москве в РПЛ над московским "Динамо" 2:0. Его место у руля воронежцев занял Вадим Евсеев, ране работавший в ярославском "Шиннике". Пятибратов ранее признался, что решение о его уходе из "Факела" было принято еще до победной игры с "Динамо". О дальнейших планах тренера на карьеру пока ничего не известно.
Источник: Sport24
Пятибратов: не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее Пятибратова
Бывший главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов заявил, что не позволит себе сравнивать себя с коллегами.
Фото: ФК "Факел"