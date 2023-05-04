- По Пиняеву у нас были переговоры. Были озвучены конкретные суммы. Давайте меня упрекнем в том, что и он у нас не оказался. Теоретически это могло произойти, но фактически это была невозможная сделка. То есть "Зенит" его просто не удержал бы.
Малафеев ранее исполнял обязанности спортивного директора в "Зените". Сейчас прославленный вратарь находится вдали от футбольной деятельности. Пиняев прошедшей зимой перешел из самарских "Крыльев Советов" в московский "Локомотив". Андрей Аршавин, работающий сейчас в структуре "Зенита", посетовал на то, что клуб не смог оформить трансфер молодого полузащитника.
Источник: "Матч ТВ"
Малафеев: "Зенит" просто бы не удержал Пиняева, фактически это была невозможная сделка
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в санкт-петербургский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"