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Ярошик: на эмоциях, когда Газзаев нам пихал, мы в сердцах могли назвать его усатым. Но каждый день его никто не обзывал

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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик признался, как в "армейской" команде называли главного тренера Валерия Газзаева.
Фото: Globall Look Press
– Думаю, Газзаев у всех ассоциировался с усами, но его все футболисты ЦСКА уважали и никто за спиной не оскорблял. Наверное, на эмоциях, когда он нам пихал, мы в сердцах могли его назвать усатым или как-то еще. Но не было такого, чтобы его каждый день кто-то обзывал, – приводит слова Ярошика Metaratings.

Накануне красно-синие добились выездной победы над "Уралом" в ответном матче финала Пути РПЛ в Екатеринбурге со счетом 2:1 и напрямую вышли в Суперфинал Кубка России. Авторами голов в составе "армейцев" стали полузащитник Хесус Медина и нападающий Федор Чалов. У "Урала" единственный мяч с 11-метровой отметки на старте второго тайма забил Рай Влут.

В другом кубковом матче середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.

В Суперфинале Кубка, который запланирован на 11 июня в "Лужниках", ЦСКА встретится с победителем матча между "Краснодаром" и "Уралом". Эта игра состоится 17 мая на Юге России.


ЦСКА Ярошик Газзаев
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