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Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матча "Спартак" - "Ростов"

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Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях, примененных к "Спартаку" и "Ростову" за различные нарушения в очной встрече в рамках 25 тура РПЛ (1:1).
Фото: РФС
- Задержка выходы команды "Спартак" перед началом матча на 2 минуты - штраф 20 тысяч рублей. Во время празднования гола Абаскаль и тренерский штаб вышли на поле, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. "Ростов" за аналогичную задержку оштрафован на 20 тысяч. У "Ростова" 5 желтых карточек и удаление официального лица - штраф 100 тысяч. На Валерия Карпина за выход за пределы технической зоны наложен штраф в 30 тысяч рублей, - цитирует Григорьянца Sport24.

29 апреля в Москве в рамках 25 тура Российской премьер-лиги состоялась очная игра претендентов на медали национального первенства в текущем сезоне - "Спартака" и "Ростова". Матч завершился со счетом 1:1, оба соперника сохранили свои места в турнирной таблице - красно-белые с 49 очками занимают третью позицию, желто-синие набрали 50 очков и находятся на второй строчке.

Также стало известно, что получивший прямую красную карточку после окончания матча главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение.

КДК РФС дисквалифицировал Карпина на один матч "Ростова" в РПЛ


РФС КДК Спартак Ростов Абаскаль Карпин Григорьянц
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