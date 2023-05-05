– Судьи в РПЛ слабые, что тут говорить. Им добавили VAR, но они все равно не справляются со своей работой. К примеру, в Кубке России играли ЦСКА и "Урал". В одном эпизоде арбитр назначает пенальти. Проходит время – мы видим точно такой же эпизод, но там пенальти не назначается. Для меня это совершенно непонятно. А главное – непонятно, как с этим бороться, – приводит слова Ловчева RT.
Ответную игру финала Пути РПЛ Кубка России между "Уралом" и ЦСКА (1:2) обслуживал ростовчанин Сергей Иванов. Победный гол нападающего "армейцев" Федора Чалова во втором тайме принес столичному клубу путевку в Суперфинал турнира. Соперник команды Владимира Федотова определится 17 мая в Краснодаре по итогам встречи хозяев поля с екатеринбургским "Уралом". Южане в финальном поединке Пути регионов в серии 11-метровых сломили сопротивление тольяттинского "Акрона" (0:0, 4:2 по пенальти). Героем встречи стал голкипер "быков" Матвей Сафонов, парировавший два удара волжан с "точки".
Ловчев: судьи в РПЛ слабые, им добавили VAR, но они все равно не справляются. Главное – непонятно, как с этим бороться
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев раскритиковал работу судей на матчах чемпионата и Кубка России.
Фото: РФС