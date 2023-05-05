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Арбитр Мешков – о травме: почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в матче "Зенит" – "Динамо"

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Судья Виталий Мешков рассказал о своей травме, которая не позволит ему отсудить поединок 26-го тура РПЛ "Ростов" – "Факел".
Фото: МАТЧ ТВ
- Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча 24?го тура "Зенит" — "Динамо", но смог доработать ту игру до конца. После этого мне предоставили небольшой отдых и в 25?м туре я работал только VAR. Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт, - приводит комментарий Мешкова "Матч ТВ".

40-летний рефери Виталий Мешков, представляющий город Дмитров, работал в поле в поединке 24-го тура, который прошел в Санкт-Петербурге, между "Зенитом" и "Динамо" (3:1). В нем он поставил 11-метровый в пользу хозяев. В следующем туре Мешков работал только на ВАР в игре "Спартака" и "Ростова". РФС принял решение назначить Виталия на матч между "Ростовом" и "Факелом". Но после было сообщено о том, что его из-за травмы заменит калужанин Евгений Кукуляк. В том сезоне Мешков работал в 13 играх во всех турнирах. В них рефери показал 53 желтых и 4 красные карточки. Также судья назначил 8 11-метровых. "Ростов" и "Факел" решают разные турнирные задачи. Дончане борются за серебро, а воронежцы пытаются сохранить прописку в РПЛ.


Мешков Ростов Факел Зенит Динамо
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