- "Зенит" — самая классная команда в России. У них много сильных футболистов, большая скамейка. Это помогает им играть весь сезон на хорошем уровне и не терять очки. В то же время другие их часто теряют. Пятое чемпионство "Зенита" вполне закономерно, - приводит мнение Джорджевича "РБ Спорт"
"Зенит" 4 года подряд завоевывает чемпионский титул в РПЛ, досрочно выигрывая турнир. В этом сезоне ситуация не поменялась. Дружина Сергея Семака располагается на 1-й строчке с 11 очковым преимуществом перед "Ростовом" Валерия Карпина. Для того, чтобы выиграть золотые медали невскому коллективу необходимо набрать всего 4 очка. Осталось провести 5 туров. Примечательно, что черногорский центрфорвард Лука Джорджевич защищал цвета "Зенита". В сине-бело-голубой футболке черногорец сыграл 30 поединков. В них он сумел забить 3 гола. Также к забитым мячам он приплюсовал еще 2 голевых паса.
Форвард "Сочи" Джорджевич: пятое чемпионство "Зенита" закономерно. У них много сильных футболистов
Черногорский футболист "Сочи" Лука Джорджевич поделился мыслями по поводу гегемонии "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"