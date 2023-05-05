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Данни: самый сильный бразилец в "Зените" - Клаудиньо

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Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни рассказал, кого он считает лучшим бразильским футболистом в составе "сине-бело-голубых".
Фото: ФК "Зенит"
"Самый сильный бразилец в "Зените"? Мне очень нравятся Клаудиньо и Малком, но мы не можем не упомянуть Венделла, который провел очень хороший сезон! Трудно выбрать, потому что есть 3 игрока с разными характеристиками, но то, как играет Клаудиньо, мне нравится больше всего", - приводит слова Данни "СЭ".

В этом сезоне цвета "Зенита" защищают семь бразильских легионеров - защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, хавбеки Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо и нападающий Малком.

Атакующий полузащитник Клаудиньо перебрался в клуб с берегов Невы из бразильского "Ред Булл Брагантино" в августе 2021 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 27 матчах за "Зенит" во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и 11 результативных передач.


Данни Зенит Клаудиньо Малком Вендел
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