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Медведев: массового отъезда бразильцев из "Зенита" ждать не стоит

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу ситуации с бразильскими футболистами.
Фото: "Чемпионат"
- Ну, во-первых, я не знаю, почему все так хотят, чтобы они поуезжали? Во-вторых, в конкуренции рождаются настоящие таланты. Можно попасть в состав, выходить на поле, но тебя забудут через год. Вот, возьмите Кузяева, Караваева, Мостового. Они не уступают никому. Талантливые ребята у нас есть. Не стоит ли ждать массового отъезда бразильцев? Нет, не стоит, - приводит комментарий Медведева "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга уже завтра может оформить свое очередное чемпионство, обыграв столичный "Спартак". Этот трофей станет 5-м подряд для невского клуба. В нынешнем составе петербургского коллектива большую роль играют бразильские футболисты. В основе команды стабильно выходят 5 бразильцев. Также одним из лидеров "Зенита" является колумбиец Вильмар Барриос, играющий на позиции опорного хавбека. Ключевым же игроком петербуржцев является Малком. Он является лидером РПЛ по голам. За 25 игр экс-игрок "Барселоны" записал на свой счет 22 гола. Также в активе атакующего полузащитника 9 ассистов. Ранее в различных СМИ появлялись сведения о том, что некоторые бразильские футболисты могут покинуть Санкт-Петербург и перебраться в другие клубы. В частности, сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован "Арсенал" из Лондона.


Медведев Зенит Малком Вендел Клаудиньо Дуглас Сантос Ренан Родригао
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