- По согласованию с "Зенитом" было принято решение: в случае победы над "Спартаком" и досрочном завоевании чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая в домашнем матчем с "Краснодаром", - приводит комментарий Алаева "Матч ТВ".
"Зенит" сегодня может завоевать очередное чемпионство. Для этого петербуржцы, опережающие с 11-очковым отрывом "Ростов", на своей домашней арене должны обыгрывать столичный "Спартак". Это чемпионство станет пятым подряд для коллектива Сергея Семака. Это историческое достижение для "Зенита". Примечательно, что сейчас в активе команды с берегов Невы 9 чемпионских титулов (1 в СССР и 8 в России). В случае завоевание золотых медалей в этом сезоне "Зенит" сможет прикрепить к своей эмблеме вторую звезду. Отметим, что соперник невского клуба "Спартак" из Москвы располагается на 3-й строчке и отстает от лидера на 12 турнирных баллов. Команда ведет борьбу за серебряные медали с "Ростовом" и ЦСКА.
Президент РПЛ Алаев: в случае победы над "Спартаком" "Зенит" наградят в матче с Краснодаром"
Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о том, когда "Зенит" получит золотые медали в случае победы над "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"