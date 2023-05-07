– "Спартак" подаст жалобу на судейство в ЭСК РФС? А мы не будем подавать. Мы победили, – цитирует Сергеева Sport24.
Ранее стало известно, что московский "Спартак" принял решение обратиться с жалобой в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам выездной встречи с "Зенитом" (2:3). Причиной для обращения в ЭСК послужили несогласие красно-белых с решениями судьи Павла Кукуяна в двух эпизодах игры против "Зенита" (2:3). Один из них связан с неназначением 11-метрового удара за фол против Кейта Бальде. Второй - возможный фол на Романе Зобнине перед вторым голом "Зенита" под занавес первого тайма.
Нападающий "Зенита" Сергеев – о жалобе "Спартака" на судейство в ЭСК РФС: а мы не будем подавать. Мы победили
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев отреагировал на информацию о том, что "Спартак" намерен подать жалобу на судейство по итогам встречи 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"