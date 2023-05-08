- Провели хороший матч, достаточно интенсивный. К сожалению, в концовке пропустили, проиграли. Но сегодня игра была равной - где-то они были сильны, где-то мы. Но они забили на один больше.
"Спартак" пропустил решающий гол в самой концовке матча с "Зенитом". Нападающий петербуржцев Иван Сергеев замкнул прострел полузащитника Густаво Мантуана и поразил ворота красно-белых. Благодаря этому голу "Зенит" в пятый раз подряд выиграл чемпионский титул в РПЛ, гарантировав себе победу за четыре тура до конца чемпионата.
Источник: ТАСС
Зобнин - о поражении "Спартака" от "Зенита": игра была равной, они забили на один больше
Фото: ФК "Спартак"