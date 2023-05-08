"Обидно, что так проиграли. Мы должны двигаться дальше, у нас впереди еще четыре матча. В этом сезоне первое место мы уже не заняли, соответственно, максимальная цель сейчас - стать вторыми", - приводит слова Денисова "Р-Спорт".
Вчера, 7 мая, "Спартак" уступил в гостях "Зениту" в матче 26-го тура российской Премьер-лиги со счетом 3:2 и опустился на четвертую строчку в турнирной таблице. В копилке "красно-белых" на данный момент 49 набранных очков. Отрыв от идущего третьим "Ростова" составляет один балл. От второго места, на котором расположился ЦСКА, коллектив Гильермо Абаскаля отделяет два очка. До окончания первенства России осталось провести четыре тура.
Даниил Денисов: максимальная цель "Спартака" сейчас - стать вторыми
Защитник "Спартака" Даниил Денисов назвал главную цель московской команды на остаток сезона.
Фото: "СЭ"