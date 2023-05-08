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Гойкович: "Оренбург" хочет занять пятое место в РПЛ и сможет это сделать!

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Защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович считает, что команде по силам финишировать в топ-5 РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Оренбург"
"Шансы подняться выше? Да, мы хотим попробовать занять пятое место. И сможем это сделать! До конца чемпионата четыре матча. Еще есть время. Рядом с нами "Ахмат", "Динамо", "Краснодар". Вот эти команды будут бороться за право быть в пятерке чемпионата", - цитирует Гойковича Sport24.

После 26 туров "Оренбург" набрал 39 очков и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От занимающего пятое место грозненского "Ахмата" оренбуржцы отстают на четыре очка. "Краснодар" и московское "Динамо" с одинаковым количеством набранных очков делят между собой 6 и 7 позиции, опережая "Оренбург" на 3 балла. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России оренбургской команде предстоит встретиться с "Уралом", "Зенитом", Торпедо" и "Динамо".


Гойкович Оренбург
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