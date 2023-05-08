- Какой у меня был настрой на матчи со "Спартаком"? У меня всегда одна мотивация ко всем соперникам - я всегда выхожу выкладываться на все сто процентов... Как буду праздновать свое первое чемпионство? Я еще не знаю, как здесь празднуют (смеется). Только начинаю осваиваться в плане празднования, посмотрим.
По итогам противостояния в рамках 26-го тура чемпионата России "Зенит" выиграл у столичного "Спартака" (3:2) и за четыре тура до окончания первенства завоевал золотые медали РПЛ. Этот титул стал десятым в истории "сине-бело-голубых" и пятым за последние пять лет.
Зелимхан Бакаев является воспитанником академии "красно-белых". 26-летний правый нападающий перебрался в Санкт-Петербург летом прошлого года на правах свободного агента из "Спартака". Россиянин принял участие в 26 матчах за петербуржцев во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Источник: "Спорт день за днем"
Зелимхан Бакаев - о первом чемпионстве: только начинаю осваиваться в плане празднования
Вингер "Зенита" Зелимхан Бакаев рассказал, как будет праздновать свой первый чемпионский титул.
Фото: Чемпионат.com