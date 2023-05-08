– Ошибка Селихова изменила ход встречи. Потому что "Спартак" выглядел нормально, уверенно вошёл в игру, а "Зенит" практически ничего не создавал. Но "привозить" такие мячи в таких матчах не имеет права вратарь такого уровня, как Селихов. А он голкипер хорошего уровня.
При этом "Зенит" нервничал даже после этого курьёзного гола, команде очень хотелось приблизить чемпионство, которое было совсем рядом. И петербуржцы отошли от своей игры, да даже Семак признал, что не выглядели так, как могли бы выглядеть, – цитирует Радимова "РБ Спорт".
Накануне "Спартак" в компенсированное время упустил ничью в выездной встрече с "Зенитом" (2:3) на стадионе "Газпром Арена". Следует отметить, что команда Гильермо Абаскаля начиная с 76-й минуты играла вдесятером вследствие удаления за прямую красную карточку защитника из Парагвая Алексиса Дуарте. Несмотря на численное превосходство соперников, красно-белым удалось сравнять счет незадолго до финального свистка. Пенальти реализовал нападающий Квинси Промес. Однако на 91-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев принес победу и вместе с ней чемпионский титул подопечным Сергея Семака. Это уже пятый подряд комплект "золотых" наград для "Зенита" в РПЛ.
Радимов: ошибка Селихова изменила ход встречи. Вратарь такого уровня не имеет права "привозить" такие мячи
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов назвал переломный момент центрального матча 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"