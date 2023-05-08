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Защитник "Спартака" Денисов: все признали, что Кукуян ошибочно засчитал второй гол "Зенита", но мы продолжали играть

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Защитник "Спартака" Даниил Денисов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Павлом Кукуяном на матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом" (2:3).
Фото: Globall Look Press
– Все признали, что арбитр ошибочно засчитал второй гол "Зенита". Судья допустил ошибку, должен был отменить гол. Поэтому есть вопросы. Но мы все равно продолжали играть, несмотря на это, несмотря на красную карточку, – цитирует Денисова "Чемпионат".

После игры стало известно, что "Спартак" планирует обжаловать два эпизода, связанных со вторым голом "Зенита", а также неназначением пенальти за фол в штрафной площади против нападающего красно-белых Кейта Бальде.

Накануне "Спартак" в компенсированное время упустил ничью в выездной встрече с "Зенитом" (2:3) на стадионе "Газпром Арена". Следует отметить, что команда Гильермо Абаскаля начиная с 76-й минуты играла вдесятером вследствие удаления за прямую красную карточку защитника из Парагвая Алексиса Дуарте.

Несмотря на численное превосходство соперников, красно-белым удалось сравнять счет незадолго до финального свистка. Пенальти реализовал нападающий Квинси Промес. Однако на 91-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев принес победу и вместе с ней чемпионский титул подопечным Сергея Семака. Это уже пятый подряд комплект "золотых" наград для "Зенита" в РПЛ.


Спартак Зенит Денисов Д Кукуян
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