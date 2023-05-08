– Тут должно быть уважение к тем, кто ест с тобой один хлеб. Потому что то, как он прыгнул в ноги Малкому – это подло. Еще и по опорной ноге. Хорошо, что не сломал ничего. А ведь попади он чуть раньше – мог бы и перелом быть серьезный, – приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Накануне "Спартак" в компенсированное время упустил ничью в выездной встрече с "Зенитом" (2:3) на стадионе "Газпром Арена". Следует отметить, что команда Гильермо Абаскаля начиная с 76-й минуты играла вдесятером вследствие удаления за прямую красную карточку защитника из Парагвая Алексиса Дуарте. 22-летний новичок гостей грубо подкатился сзади, травмоопасно ударив Малкома по ногам.
Несмотря на численное превосходство соперников, красно-белым удалось сравнять счет незадолго до финального свистка. Пенальти реализовал нападающий Квинси Промес. Однако на 91-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев принес победу и вместе с ней чемпионский титул подопечным Сергея Семака. Это уже пятый подряд комплект "золотых" наград для "Зенита" в РПЛ.
Радимов: то, как Дуарте прыгнул в ноги Малкому – это подло. Тут должно быть уважение к тем, кто ест с тобой один хлеб
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал защитника "Спартака" Алексиса Дуарте за грубый фол против Малкома, который привел к удалению парагвайца.
Фото: "Матч Премьер"