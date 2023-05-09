Лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер — Сергей Богданович, - приводит мнение Сергеева "Матч ТВ"
"Зенит" на минувших выходных выиграл свой 5-й чемпионский титул подряд. Все эти трофеи были выиграны под руководством российского специалиста Сергея Семака. В этом сезоне главным бомбардиром невского клуба является новоиспеченный гражданин РФ Малком, забивший 22 гола в 26 играх российского первенства. Примечательно, что российский центрфорвард Иван Сергеев - главный герой чемпионского поединка со "Спартаком" (3:2). Россиянин забил победный гол, одним касанием переправив мяч в сетку ворот Александра Селихова после паса бразильца Густаво Мантуана.
Иван Сергеев: лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер — Семак
Российский футболист "Зенита" Иван Сергеев высказался по поводу лучшего игрока и тренера в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"