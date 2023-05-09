- Я увидел положительные моменты в последней игре с "Зенитом". Конечно, "Спартак" является конкурентом "Зенита". У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даем отпор. Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах, - приводит комментарий Джикии "РБ Спорт".
В 26 туре национального первенства "Спартак" гостил в Санкт-Петербурге, где встречался с местным "Зенитом". Этот матч стал чемпионским для коллектива с берегов Невы. Поединок для москвичей начался с грубой ошибки голкипера Александра Селихова, который выбил мяч прямо в зенитовца Клаудиньо, после чего снаряд залетел в ворота. "Спартаку" удалось установить равенство на табло благодаря точному удару Кейта Бальде. Но "Зенит" все же ушел на перерыв с хорошим настроением. Счет 2:1 сделал Андрей Мостовой. На 85-й минуте судивший игру Павел Кукуян наказал хозяев 11-метровым, который реализовал Квинси Промес. Казалось бы, чемпионский праздник испорчен. Но на 91-й минуте Иван Сергеев принес три очка "Зениту", а вместе с ними кубок чемпионов России., который был завоеван пятый раз подряд.
Джикия: "Спартак" является конкурентом "Зенита". Увидел положительные моменты в последней игре с петербуржцами
Российский защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился своей точкой зрения на конкуренцию с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"