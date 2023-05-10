- Провальный сезон для "Динамо"? Я не буду сейчас оценивать, давайте мы доиграем чемпионат, и тогда уже будем смотреть. Конечно, мы ожидали результаты лучше, но будем делать все, что от нас зависит: четыре игры — четыре победы. Четыре финала? Наверное, слишком громко сказано, - приводит комментарий Сазонова Sport24.
На данный момент "Динамо" занимает 7-ю позицию в национальном первенстве, набрав 42 очка. Отставание от "Ростова", идущего на третьем месте, составляет 8 турнирных баллов. Напомним, что руководство московского клуба заявляло о том, что попадание в тройку является задачей на оставшуюся часть сезона. Только этот результат позволит сербскому тренеру Славише Йокановичу сохранить свой пост. В 9 весенних турах РПЛ бело-голубой коллектив победил всего 4 победы. В предыдущем туре "Динамо" в самой концовке сумело переиграть "Химки" (1:0). Следующим соперником команды станет "Ахмат" Сергея Ташуева. Встреча состоится в Москве.
Сазонов: провальный сезон для "Динамо"? Мы ожидали результаты лучше
Грузинский защитник "Динамо" Саба Сазонов поделился свое точкой зрения на выступление команды в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"